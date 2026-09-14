Агкацев обратился к болельщикам после ничьей с "Акроном"

"Не самые удачные две последние игры получились. Это хороший повод что-то поменять, провести работу над ошибками, сплотиться как команда ещё сильнее и работать больше.
В такие моменты особенно важна поддержка болельщиков. Поэтому хочется сказать большое спасибо тем, кто с нами не только после побед, но и тогда, когда не всё получается", - написал Агкацев в своем Telegram-канале.
В воскресенье, 13 сентября, подопечные Мурада Мусаева сыграли вничью с тольяттинским "Акроном" в рамках 8-го тура РПЛ. Встреча проходила на домашнем стадионе "быков" и завершилась со счетом 1:1. Гости забили в начале первого тайма, "Краснодар" смог сравнять лишь на 87-й минуте игры.
Ранее черно-зеленые сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" в 7-м туре чемпионата - 2:2.