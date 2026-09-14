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Бывший игрок "Зенита" и ЦСКА продолжит карьеру в Армении - источник

Бывший футболист ЦСКА и "Зенита" будет выступать в армянском топ-клубе.
Фото: ФК ЦСКА
По информации источника, в ближайшие дни Саша Зделар присоединится к тренировкам с "Ноа". Соглашение будет рассчитано до 2028 года.

С января 2026 года опорный полузащитник выступал за "Партизан". На его счету 13 матчей и 0 результативных действий в прошедшем сезоне. Ранее серб играл за ЦСКА и "Зенит".

На данный момент "Ноа" занимает первое место в чемпионате Армении, набрав 21 очко в семи встречах.

Источник: журналист Анар Ибрагимов

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