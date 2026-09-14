Колосков: "Динамо" - лучшая команда в РПЛ по игре

Фото: ФК "Динамо"

"Команда Шварца играет в тот футбол, в который играет весь мир. Им важен контроль мяча, умные ходы. У многих команд в приоритете атлетизм и агрессия, а у " Динамо " нет. Отсюда прогресс. По игре бело-голубые сейчас лучшая команда в нашем чемпионате", - сказал Колосков Metaratings

Вячеслав Колосков считает, что у бело-голубых высокое качество игры за счет контроля мяча и умных ходов.На данный момент московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 16 очков в восьми встречах. Подопечные Сандро Шварца одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в текущем розыгрыше чемпионата.