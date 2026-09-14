Игрок "Крыльев Советов" вызван в сборную для участия в Лиге наций

"Крылья Советов" сообщили, что их футболист вызван в свою национальную сборную для участия в матчах Лиги наций.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Ислам Чесноков вызван в сборную Казахстана, сообщила пресс-служба самарского клуба.



Вингер примет участие в играх группового этапа Лиги наций с национальными командами Молдовы, Фарерских островов и Словакии. Сборы пройдут с 18 сентября по 7 октября.



Чесноков выступает за "Крылья Советов" с 18 августа на правах аренды из "Тобола". На его счету 3 матча в РПЛ.