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Игрок "Крыльев Советов" вызван в сборную для участия в Лиге наций

"Крылья Советов" сообщили, что их футболист вызван в свою национальную сборную для участия в матчах Лиги наций.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Ислам Чесноков вызван в сборную Казахстана, сообщила пресс-служба самарского клуба.

Вингер примет участие в играх группового этапа Лиги наций с национальными командами Молдовы, Фарерских островов и Словакии. Сборы пройдут с 18 сентября по 7 октября.

Чесноков выступает за "Крылья Советов" с 18 августа на правах аренды из "Тобола". На его счету 3 матча в РПЛ.

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