Петербургский "Зенит" в общей сложности был оштрафован на 410 тыс. рублей: 200 тыс. рублей за неправомерные действия болельщиков, 100 тыс. рублей за необеспечение безопасности на стадионе, 60 тыс. рублей за выкрики оскорбительных выражение болельщиками и 50 тыс. рублей за нарушения санитарного регламента.
Московский "Спартака" оштрафован на 100 тыс. рублей за неправомерные действия зрителей.
Напомним, в начале матча 19-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" на трибунах стадиона в Петербурге произошло столкновение фанатов команд. Это случилось несмотря на то, что матч должен был проходит только в присутствии владельцев абонементов в бизнес-зоны и посетителей изолированных лож.
Источник: пресс-служба РФС
"Зенит" оштрафован на 410 тыс. рублей по итогам матча со "Спартаком"
Фото: "Getty Images"
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