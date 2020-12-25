"В Англии, конечно, все по-другому. Менталитет, подход к футболу отличается от нашего. По крайней мере, тогда мне так казалось. "Челси" – другой футбольный мир. Думаю, мы оказались там по инициативе Романа Абрамовича, но точно не знаю. Полетели вдвоем с Ромой Зобниным. Это был счастливый жребий – почему-то выбрали именно нас", - сказал Кутепов.
Илья Кутепов, занимаясь в детстве футболом в академии Коноплева, ездил на стажировку в лондонский "Челси".
Сейчас Кутепов выступает за московский "Спартак". В этом сезоне он провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах. Всего за московскую команду у него 101 матч и два забитых гола.
"Спартак" после 19-ти матчей идет на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. В последнем матче года москвичи проиграли петербургскому "Зениту" со счетом 1:3. От первого места, которое занимает "Зенит", команду Тедеско отделяет шесть очков.
Источник: GQ
Кутепов - о стажировке в "Челси": в Англии менталитет, подход к футболу отличается от нашего
Защитник "Спартака" Илья Кутепов вспомнил о стажировке в "Челси" в детстве.
Фото: ФК "Спартак"
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