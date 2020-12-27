"На самом деле мы же хотели взять Урунова, но всё затянулось. Леонид Викторович уже строил планы, как будет строить игру с ним, как перестроит схему. И нам в итоге его не дали, мы расстроились так, будто умер кто-то", - заявил Сайманов.
Остон Урунов перешел в московский "Спартак" из "Уфы" в августе этого года. По данным сайта Transfermarkt, сумма трансфера составила 1 млн. евро.
В нынешнем сезоне Урунов провел за московский клуб 9 матчей во всех турнирах, забив один гол.
"Рубин" после 19-ти туров идет 9-м месте, имея в активе 28 очков.
Источник: "Бизнес-Online"
Сайманов: "Рубин" хотел взять Урунова. Слуцкий уже думал, как перестроит схему под него
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, что казанский клуб планировал приобрести Остона Урунова, до его перехода в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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