Лавров - о лимите на легионеров: какая-то степень защиты российского футбола должна быть

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение о необходимости лимита на легионеров в российском футболе.
Фото: "Getty Images"
"Не думаю, что лимит на легионеров – это зло. Мне кажется, что какая-то степень защиты российского футбола должна существовать. Другое дело, что к этой проблеме нужно подходить вкупе с проблемой финансового вознаграждения.

Я слышал от многих, что к нам едут те спортсмены, которых прельщают более высокие заработки здесь. Если так будет продолжаться, то, конечно, наши игроки будут получать меньше возможностей набирать силы", - сказал Лавров.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги действует формат лимита на легионеров в формате "8+17". По этой формуле в заявке команды на сезон может быть только 8 иностранных футболистов из 25-ти.

Ранее действовала формула "6+5". Этот формат подразумевал, что во время матча у команды на поле не могло одновременно находиться более шести легионеров.

Министр спорта РФ Олег Матыцин сказал, что лимит на легионеров может быть пересмотрен из-за неудачного выступления российских команд в еврокубках.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Лавров
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