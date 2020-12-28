В ролике игроки и тренеры "бело-голубых" поют новогоднюю песню. В частности, на русском языке спел главный тренер "Динамо" Сандро Шварц. В композиции повторяется сочетание "На-на-на". В конце видеоролика показано, как форвард команды Клинтон Н'Жи столкнулся с проблемами при произнесении этого сочетания.
Отметим, что по итогам 19 туров нынешнего розыгрыша РПЛ "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
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Источник: пресс-служба ФК "Динамо"
"Динамо" опубликовало новогодний ролик, в котором Шварц спел на русском языке
Московское "Динамо" опубликовало новогодний ролик с песней в исполнении представителей команды.
Фото: "Динамо"
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