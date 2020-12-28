Источник: "Локомотив" заплатил агентам за Жалолиддинова 654% от суммы трансфера игрока

Стали известны подробности перехода полузащитника Жасурбека Жалолиддинова из "Бунедкора" в "Локомотив".
Фото: РИА Новости
По сведениям источника, посреднику за трансфер игрока было заплачено 850 тысяч евро. Деньги были перечислены компании JOINT INDUSTRIES Limited Partnership.

"Бунедкор" получил за трансфер 130 тысяч евро. Указывается, что сумма агентского вознаграждения составила 654% от суммы трансфера.

Отметим, что Жалолиддинов стал игроком "Локомотива" в нынешнем году. Текущий сезон он проводит в "Тамбове" на правах аренды.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Жалолиддинов Локомотив Российские трансферы
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