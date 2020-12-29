От Гончаренко уходят Онопко и Овчиннков, Тедеско уйдет сам: все московские клубы могут сменить тренеров в сезоне-2020/21

А ещё сегодня ЦСКА объявил об уходе Виктора Онопко и Сергея Овчинникова, которые помогали Гончаренко. Вероятно, позиции белорусского специалиста несколько укрепились, ведь ранее Овчинников публично не соглашался с тренером по кадровым вопросам. В частности, Овчинников, заменяя дисквалифицированного Гончаренко, публично не согласился с заменой Чидеры Эджуке в одном из матчей. Видимо, непродление контрактов с помощниками было инициативой самого Гончаренко.
Тедеско затосковал по дому
«Спартак» удивительным образом умудрился всего за месяц лишиться практически всего, что было сделано с начала сезона. Агрессивная трансферная кампания, перчатка для «Зенита», выстраивание интересной модели управления. Ещё совсем недавно всё это было свойственно «Спартаку». Сегодня же в клубе происходит очередная кадровая революция. С интервалом в несколько недель стало известно об уходе гендиректора и главного тренера, да и ту самую агрессивную трансферную кампанию теперь прямо именуют провальной.
Всё это имело непосредственное влияние и на результаты: «Спартак» уже не лидер, а от «Зенита» отставание достигло шести очков, что весьма внушительно.
Демарш Тедеско поставил клуб в сложное положение. Вроде как «Спартак» намеревается доигрывать сезон с Доменико, но он, выражаясь политической терминологией, стал «хромой уткой». Оставаясь главным тренером, он уже является временщиком. Как-то глупо согласовывать с ним зимние трансферы, учитывая, что Доменико дальше не будет. Да и зная менталитет (хоть я и не очень люблю это слово) российских футболистов, можно предположить, что отношение к Тедеско изменится. Учитывая итак штормовую погоду в клубе, подобные вещи могут стать фатальными для «Спартака». Вряд ли станет сенсацией, если красно-белые по итогам сезона выпадут из первой пятёрки.
И немного хочется заступиться за Тедеско. Тренера «Спартака начали активно критиковать за то, что он якобы прикрывается семьёй, объясняя нежелание продлевать контракт с клубом. Но откуда такая уверенность, что у него есть какие-то другие причины? Почему человек действительно не может заскучать по жене и маленькой дочери? Особенно учитывая, что во время паузы на матчи сборных он летал в Германию к семье фактически на 10 дней? Наверняка, прощание было тяжёлым, а в дальнейшем Доменико мог неоднократно задумываться о том, что он нужен дома. Да и зачем вообще ему прикрываться семьёй или чем-то ещё? Он же не является рабом «Спартака», никто не мешал прямо сказать, что он просто не хочет продолжать работу в клубе и всё, никто бы не стал его за это критиковать. В конце концов, любые пути могут разойтись.
Кикнадзе ушёл, Николич остался
Интересные дела творятся в «Локомотиве». Люди, решившие расстаться с Юрием Сёминым, покинули клуб. «Локо» расстался с гендиректором Василием Кикнадзе и председателем совета директоров Анатолием Мещеряковым. Но «багаж» Кикнадзе остался — Марко Николич продолжает работать в клубе. Новое руководство уже заверило, что сербу не стоит беспокоиться о своём рабочем месте. Но объективные предпосылки для смены тренера в команде есть. Возможно, решение будет принято уже после окончания сезона, если Николич не выправит ситуацию.
Если называть вещи своими именами, «Локомотив» первую часть сезона провалил. «Железнодорожники» вылетели из еврокубков, пусть и провели там несколько достойных матчей. В то же время в РПЛ «Локо» терпит настоящее фиаско, занимая лишь восьмое место. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 очков, а от еврокубковой зоны — пять.
Да, на игру «Локо» повлияли травмы и заражение коронавирусом. Но в межсезонье «железнодорожники» выписали целую группу футболистов, чтобы обеспечить сбалансированность состава и длину скамейки. Пока из них всех здорово себя проявляет лишь Зе Луиш, который и так хорошо знаком болельщикам по игре за «Спартак».
Николичу можно припомнить и весьма невзрачную игру команды. Пусть «атакующий футбол» обещал и не серб, а Кикнадзе, но результаты «Локо» получаются более чем скромными. Команда забила лишь 21 мяч в 19 турах (меньше только у «Ахмата», «Урала» и аутсайдеров РПЛ). По последним матчам видно, что футболисты находятся не в своей тарелке. В то же время Николич прямо говорит, что команде нужны зимние сборы, чтобы прийти в порядок. Очевидно, что время тренеру дадут, но если падение продолжится, то у новых боссов клуба будет большой соблазн выкинуть наставника и свалить вину на прежнее руководство.
Шварц начал за здравие
Довольно любопытной получается история с приглашением Сандро Шварца в московское «Динамо». Немец начал здорово, выдав серию из трёх побед подряд. Но затем игра москвичей просто повалилась. На перерыв «Динамо» уходит на шестом месте, набрав 30 очков (на 11 меньше, чем «Зенит»). При этом бело-голубые ещё и в концовке потерпели два поражения подряд, так себе получается серия.
Примечательно, что шторм в «Динамо» совпадал с яркими цитатами члена совета директоров Сергея Степашина. Стоило только ему заявить, что команда сможет биться за самые высокие места и бороться за чемпионство, как последовал спад. Вспомним ещё и слова Степашина о лигочемпионских амбициях «Динамо».
Конечно, Шварцу сейчас ничего не грозит. Скорее, сам тренер может пойти по пути Тедеско, решив покинуть команду раньше времени. Но пока предпосылок к этому нет. А Кирилл Новиков изначально рассматривался в качестве временной фигуры. Малоизвестному специалисту без раскрученного имени просто нечего делать в «Динамо», которое пытается не отставать от других московских клубов.
Гончаренко не гонят
История с возможным уходом Виктора Гончаренко из ЦСКА превращается уже в сагу или мыльную оперу. Появляются «железные» инсайды об увольнении тренера, а он продолжает работать. При этом очевидно, что наставник ЦСКА нервничает. Неудачи больно бьют по Гончаренко, а тот, вероятно, в пылу эмоций действительно хочет всё бросить.
Но, если судить объективно, то особых предпосылок к этому нет. Да, Гончаренко пока не привёл «армейцев» к чемпионству, но последние годы прошли под знаком тотального финансового доминирования «Зенита». Пока питерцы выкладывали 40 млн за Малкома, ЦСКА экономил буквально на всём.
Впервые за долгое время «армейцы» провели мощную закупочную кампанию, действительно вложившись в укрепление состава. По крайней мере, больше нет необходимости использовать Яку Бийола, отправившегося в Германию, в качестве форварда. Да, наверное, претензии к Гончаренко есть, но именно сейчас, когда клуб, наконец, решил инвестировать в состав, наступает всё самое интересное. Как проявит себя тренер в более комфортной ситуации?
Был провал в Лиге Европы, но гораздо важнее, что ЦСКА продолжает борьбу за чемпионство с «Зенитом». Разница в четыре очка оставляет хорошие перспективы москвичам. Плюс самый главный вопрос — а кто вместо Гончаренко? Разговоры о замене на Василия Березуцкого выглядят откровенно нелепо. Нужен ли сейчас ЦСКА совсем неопытный тренер? Эксперименты с приглашением иностранцев себя не оправдали, а нового Газзаева или Слуцкого на горизонте пока не видно. Разве что выписывать Семака из «Зенита», что сейчас выглядит новогодней фантастикой.
По факту, ЦСКА ушёл на зимний перерыв в качестве единственного серьёзного конкурента «Зенита». Президент «армейцев» Евгений Гинер уже заявил, что работа Гончаренко его устраивает, так зачем сейчас что-то менять? В пользу дальнейшей работы Гончаренко говорит и уход Онопко с Овчинниковым, которые работали в клубе ещё со времён Леонида Слуцкого.
Фото: ТАСС, ФК "Спартак", Sportbox, Kicker.