Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий хотел бы видеть главным тренером женской команды своего клуба Александра Григоряна и уже провел с ним переговоры, сообщают СМИ. Специалист в настоящее время тренирует армянский "Урарту".
В нулевые годы XXI века Григорян успешно работал с российскими женскими командами - "Энергией XXI век", "Ладой", "Надеждой", "Звездой-2005", четыре раза выиграл чемпионат страны и вывел "Звезду-2005" в финал женской Лиги чемпионов.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Галицкий пригласил Григоряна тренировать женскую команду "Краснодара"
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий ведет переговоры с главным тренером армянского "Урарту" Александром Григоряном касательно работы в женской команде черно-зеленых.
Фото: ФК "Тосно"
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