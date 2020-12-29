Напомним, что Сутормин, номинально являющийся полузащитником, провел несколько матчей на позиции правого защитника из-за травмы Вячеслава Караваева.
"Понятно, что все решения за тренерским штабом, а моя задача приносить пользу и с первых минут, и выходя на замену. В этом смысле для нас, игроков, все легко и просто. Но, конечно, лучше играть правым защитником с первых минут, чем оставаться нападающим в запасе", - заявил Сутормин.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Сутормин поучаствовал в 16 матчах, в которых забил два гола и сделал три голевых паса.
Источник: Матч ТВ
Сутормин: лучше играть правым защитником с первых минут, чем оставаться нападающим в запасе
Игрок "Зенита" Алексей Сутормин высказался о выступлениях на позиции правого защитника в петербургском клубе.
Фото: "Зенит"
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