Сутормин: лучше играть правым защитником с первых минут, чем оставаться нападающим в запасе

Игрок "Зенита" Алексей Сутормин высказался о выступлениях на позиции правого защитника в петербургском клубе.
Фото: "Зенит"
Напомним, что Сутормин, номинально являющийся полузащитником, провел несколько матчей на позиции правого защитника из-за травмы Вячеслава Караваева.

"Понятно, что все решения за тренерским штабом, а моя задача приносить пользу и с первых минут, и выходя на замену. В этом смысле для нас, игроков, все легко и просто. Но, конечно, лучше играть правым защитником с первых минут, чем оставаться нападающим в запасе", - заявил Сутормин.

Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Сутормин поучаствовал в 16 матчах, в которых забил два гола и сделал три голевых паса.

Источник: Матч ТВ



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Теги: Сутормин Зенит РПЛ
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