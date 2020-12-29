"Сергей Овчинников и Виктор Онопко долго и плодотворно работали в нашем клубе. У них закончились контракты, оба покидают тренерский штаб. Такова жизнь. Мы благодарны Овчинникову и Онопко за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере", - сказал Гинер.
Также он отметил, что руководство ЦСКА не планирует других изменений в тренерском штабе команды.
Напомним, 29 декабря ЦСКА сообщил, что Овчинников и Онопко покинули клуб по истечении срока действия контрактов. Овчинников работал в ЦСКА с 2014 года, Онопко - с 2009-го.
Источник: Bobsoccer
Гинер высказался об уходе Овчинникова и Онопко из ЦСКА
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал уход Сергея Овчинникова и Виктора Онопко из тренерского штаба клуба.
Фото: РИА Новости
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