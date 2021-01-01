Зырянов сообщил, что был на игре 19-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" (3:1) и следил за поведением Тедеско во время матча. По его словам, немецкий тренер провоцировал судей и представителей "Зенита". Вместе с тем наставник "Зенита" Сергей Семак не отреагировал на такое поведение коллеги, отметил Зырянов.
"При любом решении судьи — спорном или не спорном, явном или сомнительном — Тедеско поворачивался в сторону скамейки "Зенита" и все время аплодировал. При этом резервный судья в этот "коридор" тоже, естественно, попадал. Любопытно, что Семак ни разу на это не отреагировал. Даже голову не повернул. На эти, как я считаю, провокационные действия", - рассказал Зырянов.
Источник: Матч ТВ
Зырянов: при любом решении судьи Тедеско поворачивался к скамейке "Зенита" и аплодировал
Старший тренер молодежной команды "Зенита" Константин Зырянов высказался о поведении наставника "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: "Спартак"
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