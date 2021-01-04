В "Спартаке" отреагировали на информацию о выкупе "Химками" Мирзова за 600 тысяч евро

В московском "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном выкупе "Химками" полузащитника Резиуана Мирзова.

Фото: ФК "Химки"