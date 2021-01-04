— В "Спартак" по поводу выкупа Мирзова ни "Химки", ни другой клуб не обращались. Сумма 600 тысяч? Вы серьезно? Резиуан стоит гораздо дороже, — цитирует собеседника из "Спартака" в С24.
Ранее сообщалось, что 27-летнего футболиста могут выкупить за 600 тысяч евро.
Мирзов стал игроком "Спартака" летом 2019 года за 4 млн евро. В текущем сезоне Мирзов, выступая на правах аренды за "Химки", забил четыре гола в девяти матчах РПЛ.
В "Спартаке" отреагировали на информацию о выкупе "Химками" Мирзова за 600 тысяч евро
В московском "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном выкупе "Химками" полузащитника Резиуана Мирзова.
Фото: ФК "Химки"
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