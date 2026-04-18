"Реал" принял решение по звёздным игрокам команды - источник

Мадридский "Реал" принял решение сохранить в составе Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Фото: УЕФА

В клубе рассматривают эту тройку как основу проекта на ближайшие сезоны, не планируя их продажу. Об этом сообщает El Mundo. Руководство "сливочных" уверено в потенциале нынешнего состава и намерено строить игру вокруг лидеров команды.



В чемпионате Испании мадридцы занимают вторую позицию в таблице. В Лиге чемпионов команда завершила выступление на стадии четвертьфинала, уступив "Баварии" по сумме двух встреч.