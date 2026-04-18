Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
14:30
ЗенитНе начат
Спартак
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
БалтикаНе начат

"Реал" принял решение по звёздным игрокам команды - источник

Мадридский "Реал" принял решение сохранить в составе Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.
Фото: УЕФА
В клубе рассматривают эту тройку как основу проекта на ближайшие сезоны, не планируя их продажу. Об этом сообщает El Mundo. Руководство "сливочных" уверено в потенциале нынешнего состава и намерено строить игру вокруг лидеров команды.

В чемпионате Испании мадридцы занимают вторую позицию в таблице. В Лиге чемпионов команда завершила выступление на стадии четвертьфинала, уступив "Баварии" по сумме двух встреч.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится