Захарян завоевал первый трофей в карьере

Арсен Захарян вместе с "Реалом Сосьедад" стал победителем Кубка Испании - это первый трофей в карьере российского полузащитника.
Фото: Getty Images
В решающем матче баски оказались сильнее "Атлетико": основное время завершилось вничью, а в серии пенальти точнее были игроки из Сан-Себастьяна - 4:3.

Из-за болезни воспитанник "Динамо" не принял участия в финале и остался вне заявки команды. По ходу этого розыгрыша Кубка Испании Захарян сыграл в четырёх встречах и отметился одним результативным ударом.

Напомним, футболист перебрался в "Сосьедад" в 2023 году.

