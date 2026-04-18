Экс-игрок "Зенита": Батраков готов к переходу в "ПСЖ"

Алексей Гасилин прокомментировал возможный переход Алексея Батракова из "Локомотива" в "ПСЖ".
Фото: ФК "Локомотив"
Экс-игрок "Зенита" отметил, что игрок уже готов к шагу в более сильный чемпионат и может вписаться в новую команду.

- Он в таком возрасте и в такой форме, что он готов переходить. Если речь идёт о "Пари Сен-Жермен", а мы понимаем, что дыма без огня не бывает, мне кажется, что эта команда подходит Батракову по стилю, - приводит слова Гасилина "Матч ТВ".

По ходу текущего сезона Батраков выходил на поле в 32 матчах, где напрямую поучаствовал в 28 голах команды - на его счету 17 забитых мячей и ещё 11 результативных передач.

Долгосрочное соглашение с "Локомотивом" действует до лета 2029 года, а стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.

