Экс-игрок "Зенита": Батраков готов к переходу в "ПСЖ"

- Он в таком возрасте и в такой форме, что он готов переходить. Если речь идёт о "Пари Сен-Жермен", а мы понимаем, что дыма без огня не бывает, мне кажется, что эта команда подходит Батракову по стилю, - приводит слова Гасилина "Матч ТВ".
По ходу текущего сезона Батраков выходил на поле в 32 матчах, где напрямую поучаствовал в 28 голах команды - на его счету 17 забитых мячей и ещё 11 результативных передач.
Долгосрочное соглашение с "Локомотивом" действует до лета 2029 года, а стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.