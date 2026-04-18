В "Баварии" сообщили о серьёзной травме нападающего

Серж Гнабри получил серьёзное повреждение и выбыл из состава "Баварии" на длительный срок.

Фото: Getty Images

У нападающего диагностирован разрыв мышцы бедра, при этом конкретные сроки восстановления клуб не уточняет. По данным немецких СМИ, существует вероятность, что футболист не сыграет до конца сезона и может пропустить чемпионат мира 2026 года.



В текущем сезоне Гнабри провёл 37 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и 11 результативными передачами.