Контракт Нгамалё с "Динамо" не будет продлён автоматически - источник

Автоматическое продление контракта Муми Нгамалё с "Динамо" не состоится.
Фото: ФК "Динамо"
Форвард вышел на замену во втором тайме матча с "Пари НН" (1:1) и не провёл на поле необходимое время, из-за чего условие соглашения оказалось невыполненным. Об этом сообщает в телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

Согласно контракту, игрок должен был отыграть не менее тайма в девяти из десяти последних матчей чемпионата, начиная со встречи с "Ростовом".

После матча с "Пари НН" выполнить это уже невозможно. Теперь продление соглашения возможно только при отдельной договорённости между клубом и футболистом.

