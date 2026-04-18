Контракт Нгамалё с "Динамо" не будет продлён автоматически - источник

Автоматическое продление контракта Муми Нгамалё с " Динамо " не состоится.

Фото: ФК "Динамо"

Форвард вышел на замену во втором тайме матча с "Пари НН" (1:1) и не провёл на поле необходимое время, из-за чего условие соглашения оказалось невыполненным. Об этом сообщает в телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.



Согласно контракту, игрок должен был отыграть не менее тайма в девяти из десяти последних матчей чемпионата, начиная со встречи с "Ростовом".



После матча с "Пари НН" выполнить это уже невозможно. Теперь продление соглашения возможно только при отдельной договорённости между клубом и футболистом.