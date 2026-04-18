Стало известно решение "Атлетико" по Альваресу на фоне интереса "Барселоны" - источник

Хулиан Альварес не покинет "Атлетико" в ближайшее трансферное окно.

В мадридском клубе не рассматривают продажу нападающего и не планируют обсуждать возможные сделки с "Барселоной", передаёт Mundo Deportivo. В клубе уверены, что сам футболист не будет предпринимать шагов для перехода.



В активе форварда в этом сезоне - 46 игр во всех турнирах, в которых он отметился 18 забитыми мячами и 9 результативными передачами. Действующее соглашение с клубом рассчитано до 2030 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 90 миллионов евро.