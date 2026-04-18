Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
14:30
ЗенитНе начат
Спартак
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
БалтикаНе начат

Стало известно решение "Атлетико" по Альваресу на фоне интереса "Барселоны" - источник

Хулиан Альварес не покинет "Атлетико" в ближайшее трансферное окно.
Фото: Getty Images
В мадридском клубе не рассматривают продажу нападающего и не планируют обсуждать возможные сделки с "Барселоной", передаёт Mundo Deportivo. В клубе уверены, что сам футболист не будет предпринимать шагов для перехода.

В активе форварда в этом сезоне - 46 игр во всех турнирах, в которых он отметился 18 забитыми мячами и 9 результативными передачами. Действующее соглашение с клубом рассчитано до 2030 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 90 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится