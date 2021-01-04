Источник: Кварацхелия не покинет "Рубин" в зимнее трансферное окно

Грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия не уйдет из казанской команды до конца сезона.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия не поменяет команду в январе и останется в Казани до конца текущего сезона.

Напомним, ранее гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что если поступит интересное предложение, то казанская команда будет готова отпустить грузинского футболиста.

Сам Кварацхелия говорил, что хочет перейти в европейскую команду.

Источник отмечает, что на сегодняшний день у "Рубина" нет предложений по полузащитнику. Уход Хвичи более вероятен в летнее трансферное окно.

Хвича Кварацхелия пришел в состав "Рубина" в июле 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Всего за казанцев он сыграл в 44-х встречах, забил пять мячей и отдал 10 голевых передач.

Источник: Бизнес Online

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Рубин Кварацхелия
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: руководство "Челси" не собирается отправлять Лэмпарда в отставку
Нападающий "Барселоны" Фати может вернуться на поле к матчу с "ПСЖ"
Хави Грасия может быть уволен из "Валенсии"
Владимир Газзаев не договорился с "Ордабасы"
Пеле изменил свой профиль в "инстаграме" после того, как Роналду обошел его по голам (фото) 3
Шевченко может возглавить "Челси" 2
Источник: Кварацхелия не покинет "Рубин" в зимнее трансферное окно
Черышев в стартовом составе "Валенсии" на матч с "Кадисом"
Моуринью: мне не нравится организация этого сезона в АПЛ с самого начала 1
FA изменила регламент Кубка английской лиги за сутки до полуфинальных встреч
Виллаш-Боаш подтвердил интерес "Марселя" к нападающему "Наполи" Милику
Алекс Сандро заразился коронавирусом
"Умопомрачительно". Линекер - о том, что Роналду обошел Пеле по голам за карьеру 1
Каррагер будет спонсором команды "Марин" в матче Кубка Англии против "Тоттенхэма"
Источник: "Тамбов" не будет заявляться в РПЛ и ФНЛ на следующий сезон, но может переехать в Саранск 2
Рамос может перейти в "Манчестер Сити"
Уругвайский профсоюз футболистов прокомментировал дисквалификацию Кавани 2
Акинфеев, Фернандес и Миранчуки попали в команду мечты Джикии 4
Кононова могут лишить звания чемпиона Латвии 1
"Ницца" арендует Салибу у "Арсенала"
Камилова признали лучшим полузащитником "Уфы" в первой части сезона РПЛ
В "Спартаке" отреагировали на информацию о выкупе "Химками" Мирзова за 600 тысяч евро 9
Агент игрока "Бристоль Сити" не смог подтвердить интерес со стороны ЦСКА
Источник: "Арсенал" арендует Коновалова
Холанд назвал трех лучших центральных защитников мира
Куаме, которым интересовался "Локомотив", может перейти в "Торино"
Защитнику "Спартака" Рассказову исполнилось 23 года 2
"Все-таки не поедет". "Ростов" ответил на шутку "Спартака" про Месси, написав Фалькао 3
"Зенит" и "Спартак" в январе проведут товарищеские матчи с "Пахтакором" 4
Шомуродов признан лучшим игроком матча "Дженоа" — "Лацио" 3
Все новости
-