Как сообщает источник, полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия не поменяет команду в январе и останется в Казани до конца текущего сезона.
Напомним, ранее гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что если поступит интересное предложение, то казанская команда будет готова отпустить грузинского футболиста.
Сам Кварацхелия говорил, что хочет перейти в европейскую команду.
Источник отмечает, что на сегодняшний день у "Рубина" нет предложений по полузащитнику. Уход Хвичи более вероятен в летнее трансферное окно.
Хвича Кварацхелия пришел в состав "Рубина" в июле 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Всего за казанцев он сыграл в 44-х встречах, забил пять мячей и отдал 10 голевых передач.
Источник: Бизнес Online
Источник: Кварацхелия не покинет "Рубин" в зимнее трансферное окно
Грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия не уйдет из казанской команды до конца сезона.
Фото: РПЛ
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