Об этом сообщил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.
— Это точно могу сказать. Осталось оформить последние детали, — цитирует Худякова Sport24.
В текущем сезоне Костюков забил один гол в 16 матчах чемпионата России, Грицаенко имеет аналогичную статистику в 10 матчах.
Спортдир "Тамбова" подтвердил уход двух футболистов в "Рубин"
Полузащитники "Тамбова" Алексей Грицаенко и Михаил Костюков продолжат карьеру в "Рубине".
Фото: ФК "Тамбов"
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