- Возможный уход Сердара Азмуна из "Зенита" для меня будет трагедией. Это будет даже больнее, чем уход Халка. Азмун, как и Дзюба, является ключевым игроком команды. Он замечательный нападающий! Сердар за короткое время успел стать своим - родным и петербуржским. В любом случае я буду желать для него всего наилучшего. Но я не представляю "Зенит" без Азмуна, - передает слова Боярского «Чемпионат».
26-летний форвард сборной Ирана Сердар Азмун перешел в "Зенит" из "Рубина" в феврале 2019 года. За два прошедших года нападающий сыграл за сине-бело-голубых 74 матча во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 18 результативных передач, дважды стал в составе петербургского клуба чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Ранее Азмун выступал за "Ростов" и казанский "Рубин", за каждый из этих клубов он провел по 77 матчей.
Боярский: уход Азмуна из "Зенита" для меня будет трагедией. Даже больнее, чем уход Халка
Знаменитый актер, певец и болельщик "Зенита" Михаил Боярский дал комментарий по информации об интересе "Боруссии" из Дортмунда к иранскому нападающему сине-бело-голубых Сердару Азмуну.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!