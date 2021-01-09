Директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что московский клуб договорился о трансфере Хендрикса с ПСВ и самим игроком.
"Договоренности между клубами и игроком достигнуты. Заключение сделки зависит от медосмотра", - сообщил Фетисов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в ближайшие дни Хендрикс подпишет долгосрочное соглашение со "Спартаком".
Соглашение 25-летнего опорного хавбека с ПСВ рассчитано до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне Хендрикс провел за команду из Эйндховена 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: Чемпионат
В "Спартаке" подтвердили достижение договоренностей по переходу Хендрикса из ПСВ
В "Спартаке" подтвердили информацию о том, что клуб близок к трансферу полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.
Фото: AFP
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