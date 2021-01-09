"Динамо" интересуется центральным защитником "Бордо" Пабло, сообщают СМИ. Стоимость 29-летнего бразильца по оценке портала Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.
Пабло выступал за различные бразильские клубы, наиболее известными из которых являются "Гремио" и "Коринтианс", до окончания 2017 года. За 3 года в составе "Бордо" он сыграл 113 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. В текущем сезоне на счету Пабло 13 матчей и 1 забитый гол.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Динамо" интересуется 29-летним защитником "Бордо"
"Динамо" рассматривает на позицию центрального защитника бразильского игрока "Бордо" Пабло.
Фото: Getty Images
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