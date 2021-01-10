"Ситуация в "Тамбове" не новость, проработка решения идет. Официальные лица, которые давали гарантии перед началом сезона, пока свои обязательства не исполняют. Клуб в тяжелом состоянии, постоянно говорится о риске снятия с соревнования. Это самое большое опасение, как и то, что ребят опять обманут и не рассчитаются по накопившимся долгам", - заявил Зотов.
Ранее в СМИ появились слухи, что футболистам "Тамбова" было предложено отправиться на первые зимние сборы в Крымск за свой счет. Из-за этого ряд игроков "Тамбова" планируют пропустить сбор и разорвать контракт с тамбовской командой.
Эту информацию опроверг спортивный директор команды Павел Худяков.
"Тамбов" испытывает серьезные финансовые трудности. Перед игроками существует серьезная задолженность по заработной плате. А несколько матчей этого сезона ряд игроков тамбовчан бойкотировали.
"Тамбов" занимает 16-е место в таблице РПЛ, набрав в 19-ти матчах 13 очков.
Источник: Sport24
Гендиректор профсоюза футболистов: есть опасения, что игроков "Тамбова" снова обманут
Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов прокомментировал финансовую ситуацию в "Тамбове".
Фото: "Тамбов"
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