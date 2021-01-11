"У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить.У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонить. Буду ждать звонка Черчесова!" - сказал Миладинович.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Миладинович в составе "Сочи" провел 15 матчей и забил 1 мяч.
Ранее Миладинович выступал за сербские клубы "Ягодина" и "Раднички Ниш".
Источник: "СЭ"
Серб Миладинович хочет сыграть за сборную России
Сербский защитник "Сочи" Иван Миладинович сообщил, что в этом году получит российский паспорт.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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