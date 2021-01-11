- Чего жду от весенней части сезона? Хочется как можно дальше пройти в Кубке России. Постараться даже выиграть его, если все сложится удачно. А в чемпионате главное набрать столько очков, сколько в наших силах. В РПЛ сейчас хорошая плотность, и при удачном отрезке можно подняться гораздо выше 12 места, - приводит слова Помазуна Matchtv.ru.
"Урал" занимает 12 место в чемпионате России - у команды 21 набранное очко после 19 сыгранных матчей. Гандикап от зоны стыковых матчей составляет 7 очков, отставание от 11 строчки - 4 очка, от верхней половины турнирной таблицы - 7 очков. В прошлом розыгрыше Кубка России "шмели" дошли до полуфинала, в прошлом - уступили трофей только в финале.
Вратарь "Урала" Помазун: весной можно постараться выиграть Кубок, если сложится удачно
Голкипер "Урала" Илья Помазун, находящийся в аренде от ЦСКА, поделился ожиданиями от весенней части сезона.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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