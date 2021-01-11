— У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить. Я люблю Россию, и мне нравится футбол здесь.
Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит из сборной России. Буду ждать звонка Черчесова! — цитирует Миладиновича "СЭ".
26-летний Миладинович в текущем сезоне провел 15 матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге и забил один гол. Ранее сербский защитник удивился поведению форварда "Спартака" Александра Кокорина, отметив, что знает его только с хорошей стороны.
Сербский защитник "Сочи" Миладинович получит российский паспорт и хочет выступать за сборную Черчесова
Защитник "Сочи" Иван Миладинович хочет выступать за сборную России.
Фото: Денис Тырин/ТАСС
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