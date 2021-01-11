"Мне это нравится". Ротенберг поддержал Миладиновича в получении российского паспорта

Президент "Сочи" Борис Ротенберг оценил желание защитника Ивана Миладиновича получить российский паспорт.
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
— Хорошо, что у него такое желание есть, мне это нравится, — цитирует Ротенберга ТАСС.

Ранее Миладинович заявил, что хочет получить российский паспорт и готов ждать вызова в сборную России.

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Теги: Сочи Миладинович Ротенберг
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