Вратарь Довбня покинул "Ротор"

Голкипер Александр Довбня и волгоградский "Ротор" расторгли контракт по обоюдному согласию.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Сообщается, что 33-летний вратарь заявил руководству клуба о своём намерении уйти из команды и написал заявление об уходе.



"Ротор" поблагодарил игрока за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.



В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Довбня провел 6 матчей, в которых в общей сложности пропустил 8 голов.



Источник: официальный сайт ФК "Ротор"