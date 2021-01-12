Сообщается, что 33-летний вратарь заявил руководству клуба о своём намерении уйти из команды и написал заявление об уходе.
"Ротор" поблагодарил игрока за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Довбня провел 6 матчей, в которых в общей сложности пропустил 8 голов.
Источник: официальный сайт ФК "Ротор"
Вратарь Довбня покинул "Ротор"
Голкипер Александр Довбня и волгоградский "Ротор" расторгли контракт по обоюдному согласию.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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