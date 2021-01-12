"В "Спартаке" Кононов 24 часа жил футболом, переживал за всех ребят, хотел поставить спартаковский футбол. Но ему не дали проработать. А если бы дали - у него бы получилось сто процентов. Просто были люди, которые не хотели видеть его в "Спартаке". Я это знаю, но не буду говорить, кто это.
Напомним, что с 2018 по 2019 год Олег Кононов работал в московском "Спартаке". Последним клубом Кононова была "Рига".
Также в чемпионате России специалист занимал должность главного тренера в "Краснодаре", "Ахмате" и "Арсенале".
Источник: "Чемпионат"
Мирзов: были люди, которые не хотели видеть Кононова в "Спартаке"
Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат "Спартаку", поделился своим мнением о бывшем наставнике красно-белых Олеге Кононове.
Фото: "Чемпионат"
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