Лысцов: "Локомотив" занимает не свое место в таблице РПЛ

Защитник "Локомотива" Виталий Лысцов рассказал об ожиданиях от второй части сезона в Российской Премьер-лиге.
Фото: "Локомотив"
"Место в таблице не наше, сто процентов. Сейчас наша главная задача - набрать форму на сборах и по максимуму набирать очки в каждой игре. Я не любитель загадывать места, но мы будем выходить на каждую игру и стараться забирать очки. Конкуренция сейчас высокая, это видно по таблице.

На Лигу чемпионов будем надеяться, это приоритетный и хороший турнир", - заявил Лысцов.

"Локомотив" после 19-ти матчей занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В активе команды Марко Николича 28 очков.

Первый матч у железнодорожников после зимней паузы состоится в рамках 1/8 финала Кубка России. Соперником будет "Тамбов". Матч пройдет 20-21 февраля.

В РПЛ в 20-м туре "Локомотив" сыграет против ЦСКА. Игра намечена на 27 февраля, стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.

Из Лиги чемпионов "Локомотив" вылетел на групповой стадии, заняв последнее место в квартете с "Баварией", "Зальцбургом" и "Атлетико".

Источник: Sport24

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Теги: Лысцов Локомотив
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