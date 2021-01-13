"Место в таблице не наше, сто процентов. Сейчас наша главная задача - набрать форму на сборах и по максимуму набирать очки в каждой игре. Я не любитель загадывать места, но мы будем выходить на каждую игру и стараться забирать очки. Конкуренция сейчас высокая, это видно по таблице.
На Лигу чемпионов будем надеяться, это приоритетный и хороший турнир", - заявил Лысцов.
"Локомотив" после 19-ти матчей занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В активе команды Марко Николича 28 очков.
Первый матч у железнодорожников после зимней паузы состоится в рамках 1/8 финала Кубка России. Соперником будет "Тамбов". Матч пройдет 20-21 февраля.
В РПЛ в 20-м туре "Локомотив" сыграет против ЦСКА. Игра намечена на 27 февраля, стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.
Из Лиги чемпионов "Локомотив" вылетел на групповой стадии, заняв последнее место в квартете с "Баварией", "Зальцбургом" и "Атлетико".
Источник: Sport24
Лысцов: "Локомотив" занимает не свое место в таблице РПЛ
Защитник "Локомотива" Виталий Лысцов рассказал об ожиданиях от второй части сезона в Российской Премьер-лиге.
Фото: "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!