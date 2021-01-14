Белоус заявил, что у Жалолиддинова имеются предложения от иностранных клубов. Также он отметил, что игрок точно не останется в составе "Тамбова".
"У Жасура есть предложения из зарубежных клубов, будем обсуждать всё с новым руководством "Локомотива", консультации с "Тамбовом" и "Локомотивом" о его дальнейшей судьбе мы ведем. В "Тамбове" он точно не останется, но у него всё будет в порядке", - сообщил Белоус.
Напомним, что Жалолиддинов перешел из "Локомотива" в "Тамбов" осенью минувшего года, он был отправлен в аренду. С тех пор полузащитник провел за "Тамбов" одну игру в Кубке России.
Источник: Чемпионат
Представитель Жалолиддинова: Жасур не останется в "Тамбове". У него есть предложения из зарубежных клубов
Юрий Белоус, представитель хавбека "Тамбова" Жасура Жалолиддинова, высказался о будущем игрока.
Фото: Getty Images
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