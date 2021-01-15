"Никогда не знаешь, что ждет нас в будущем. Но вообще, да. Если будет такая возможность, конечно, воспользуюсь ей. Посмотрим, что будет с моей тренерской лицензией. А дальше посмотрим, куда меня занесет жизнь. Если обратно в "Зенит" — это будет круто.
В ближайшие несколько лет, мне кажется, я буду в Бельгии, а дальше будет видно. Для меня это было бы прекрасно — вернуться в Россию", - передает слова Ломбертса Sport24.
Напомним, что 35-летний бельгиец защищал цвета "Зенита" в период с 2007 по 2017 год. В составе сине-бело-голубых защитник стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, четырежды выигрывал чемпионат России (в сезонах-2007, -2010, -2011/12, -2014/15), а также был признан лучшим легионером в сезоне-2011/2012.
В 2020 году Ломбертс завершил карьеру футболиста в бельгийском клубе "Остенде".
Ломбертс заявил, что не против вернуться в "Зенит"
Экс-капитан "Зенита" Николас Ломбертс не исключил возвращением в петербургский клуб в будущем.
Фото: ФК "Зенит"
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