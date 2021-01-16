Сообщается, что функционер будет находиться в Испании до пятницы.
Напомним, что в Кампоаморе "армейцы" проведут 8 контрольных матчей, один из которых — с командой испанских свободных агентов.
Источник: Bobsоссer
Бабаев отправится вместе с ЦСКА на первый зимний сбор в Кампоамор
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сегодня, 17 января, вместе с командой отправится на тренировочный сбор в Кампоамор.
Фото: ПФК ЦСКА
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