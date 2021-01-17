"Какая у меня приоритетная позиция на поле? Я вратарь! Шучу, конечно. Вообще главная позиция — опорный полузащитник. Играю в центре. Могу играть правее или левее — не так важно", - заявил Хендрикс.
Также он сообщил, что еще не говорил о своей позиции на поле с наставником "Спартака" Доменико Тедеско.
Отметим, что накануне "Спартак" сообщил о трансфере 25-летнего Хендрикса из ПСВ. За игрока заплатили 500 тысяч евро. Контракт рассчитан на 3,5 года.
Источник: Спорт-Экспресс
Хендрикс: какая у меня приоритетная позиция на поле? Я вратарь!
Новичок "Спартака" Йоррит Хендрикс рассказал о своей основной позиции на поле.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!