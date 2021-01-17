Хендрикс: какая у меня приоритетная позиция на поле? Я вратарь!

Новичок "Спартака" Йоррит Хендрикс рассказал о своей основной позиции на поле.
Фото: "Спартак"
"Какая у меня приоритетная позиция на поле? Я вратарь! Шучу, конечно. Вообще главная позиция — опорный полузащитник. Играю в центре. Могу играть правее или левее — не так важно", - заявил Хендрикс.

Также он сообщил, что еще не говорил о своей позиции на поле с наставником "Спартака" Доменико Тедеско.

Отметим, что накануне "Спартак" сообщил о трансфере 25-летнего Хендрикса из ПСВ. За игрока заплатили 500 тысяч евро. Контракт рассчитан на 3,5 года.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Хендрикс Спартак
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