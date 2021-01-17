В своем высказывании Хендрикс вспомнил о матче своей бывшей команды, ПСВ, против ЦСКА в шестом туре группового раунда ЛЧ-2015/16. Тогда голландский коллектив обыграл "армейцев" дома со счетом 2:1 и вышел в плей-офф турнира.
"Я прекрасно знаю о противостоянии "Спартака" и ЦСКА. И тот матч помню, мы тогда смогли выйти в следующий раунд благодаря победе. С нетерпением жду московское дерби, чтобы выйти на поле — надеюсь, на полный болельщиков стадион", - сказал Хендрикс.
Отметим, что "Спартак" накануне объявил о переходе 25-летнего хавбека Хендрикса из ПСВ. Сумма трансфера составила полмиллиона евро. Контракт рассчитан на 3,5 года.
Источник: Спорт-Экспресс
Хендрикс: с нетерпением жду возможности сыграть в матче с ЦСКА
Фото: "Спартак"
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