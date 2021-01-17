"Могу сказать, что стороны находятся в контакте. Переговоры идут", - заявил Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака".
Отметим, ранее СМИ сообщили, что "Аякс" готов расстаться с Промесом. Вместе с тем указывалось, что амстердамцы не намерены отправлять игрока в аренду. Именно на варианте с арендой Промеса, по данным СМИ, сосредоточен "Спартак".
Напомним, что Промес выступал за "Спартак" в 2014-2018 годах. Он провел за клуб 135 матчей и забил 66 голов.
Источник: Sport24
В "Спартаке" заявили, что клуб ведет переговоры по возвращению Промеса
В "Спартаке" сообщили о том, что ведутся переговоры по вопросу возвращения в клуб полузащитника Квинси Промеса, выступающего за "Аякс".
Фото: Getty Images
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