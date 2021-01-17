В "Спартаке" заявили, что клуб ведет переговоры по возвращению Промеса

В "Спартаке" сообщили о том, что ведутся переговоры по вопросу возвращения в клуб полузащитника Квинси Промеса, выступающего за "Аякс".

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