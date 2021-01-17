Источник: Ротенберг обозначил задачей "Сочи" на сезон выход в Лигу Европы

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг сформулировал перед клубом задачу на текущий сезон - попасть в Лигу Европы.

Фото: ФК "Сочи"