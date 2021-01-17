Владелец "Сочи" Борис Ротенберг обозначил для своего клуба новую задачу на сезон - попадание в Лигу Европы, сообщают СМИ.
По данным источника, прежняя задача сохранения места в РПЛ для "Сочи" уже не является актуальной, и владелец клуба хотел бы по итогу сезона попасть в еврокубки. В качестве конкретного ориентира называется Лига Европы.
Напомним, что по итогам текущего сезона в Лигу Европы можно попасть либо путем выигрыша Кубка России, либо через второе место в чемпионате при выбывании из отбора Лиги чемпионов, либо через третье место в РПЛ при условии, что Кубок России выигрывает команда из топ-2 чемпионата.
Источник: Matchtv.ru
Источник: Ротенберг обозначил задачей "Сочи" на сезон выход в Лигу Европы
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг сформулировал перед клубом задачу на текущий сезон - попасть в Лигу Европы.
Фото: ФК "Сочи"
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