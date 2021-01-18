"Уровень легионеров, заполонивших РПЛ, порой не выдерживает никакой критики. За большие деньги покупаются футболисты, с которыми расстаются без сожаления после первого же сезона. По подобной схеме работают на трансферном рынке не только середняки и аутсайдеры, но и столичные клубы. Даже непонятно, каким образом мог появиться в ЦСКА такой игрок, как Адольфо Гайч. Такое впечатление, что для селекционных служб главной задачей является оборот средств", - сказал Колосков.
Адольфо Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского "Сан-Лоренсо" летом прошлого года. Трансфер обошелся в 8,5 млн евро. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
В последнее время в СМИ появляется информация о том, что Гайч может перейти в другую команду. В частности, сообщалось об интересе "Дженоа" и "Генка".
В РПЛ действует лимит по форме "8+17". Это значит, что в заявку команды на сезон может быть включено только 8 иностранных футболистов. Ограничений во время игры на количество легионеров нет.
Раньше был лимит по форме "6+5", когда одновременно на поле должно было быть не больше шести легионеров.
Источник: "Спорт Уик-энд"
Колосков: непонятно, каким образом в ЦСКА мог появиться такой игрок, как Гайч
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о лимите на легионеров в российском футболе.
Фото: ПФК ЦСКА
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