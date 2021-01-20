- Верю ли я, что Кокорин уедет в "Фиорентину"? Не верю. Исходя из своего опыта, скажу, что наши игроки предпочитают спокойно доигрывать и получать больше денег, - передает слова Кирьякова "Евро-Футбол.Ру".
Ранее появилась информация, что "Спартак" и "Фиорентина" согласовали переход нападающего красно-белых Александра Кокорина за 3,5 миллиона евро и процент от дальнейшей перепродажи. За "Спартак" Кокорин провел 10 матчей, в которых забил 2 гола с пенальти и отдал 2 результативных паса.
Кирьяков: не верю, что Кокорин уедет. Наши игроки предпочитают спокойно доигрывать и получать больше денег
Экс-нападающий "Карлсруэ" и "Гамбурга" Сергей Кирьяков прокомментировал возможный трансфер в "Фиорентину" форварда "Спартака" Александра Кокорина.
Фото: РПЛ
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