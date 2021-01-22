"Это не ко мне, эту грязь обсуждайте с авторами! Звоните участникам этого дерьма, не надо мне писать!" - заявил Титов.
Напомним, ранее Шамханов сообщил, что в 1998 году "Спартак" предлагал ЦСКА провести договорной матч. По его словам, "красно-белые" были готовы проиграть "армейцам" в очной встрече, если те согласились бы выбыть из борьбы за чемпионство. В итоге ЦСКА отказался от такого варианта и обыграл "Спартак" со счетом 4:1, заявил Шамханов.
В 1998 году чемпионом России стал "Спартак". ЦСКА отстал от "красно-белых" на три очка, финишировав вторым.
Источник: Чемпионат
"Эту грязь обсуждайте с авторами!" Титов отреагировал на обвинения экс-директора ЦСКА в договорном матче
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов отреагировал на высказывание бывшего спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова.
Фото: "Чемпионат"
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