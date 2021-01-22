"Эту грязь обсуждайте с авторами!" Титов отреагировал на обвинения экс-директора ЦСКА в договорном матче

Экс-игрок "Спартака" Егор Титов отреагировал на высказывание бывшего спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова.
Фото: "Чемпионат"
"Это не ко мне, эту грязь обсуждайте с авторами! Звоните участникам этого дерьма, не надо мне писать!" - заявил Титов.

Напомним, ранее Шамханов сообщил, что в 1998 году "Спартак" предлагал ЦСКА провести договорной матч. По его словам, "красно-белые" были готовы проиграть "армейцам" в очной встрече, если те согласились бы выбыть из борьбы за чемпионство. В итоге ЦСКА отказался от такого варианта и обыграл "Спартак" со счетом 4:1, заявил Шамханов.

В 1998 году чемпионом России стал "Спартак". ЦСКА отстал от "красно-белых" на три очка, финишировав вторым.

Источник: Чемпионат

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Титов Спартак ЦСКА Шамханов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"На фоне аквадискотеки". Василий Березуцкий опубликовал фото у джакузи, пошутив о расследовании Навального про дворец Путина
ЦСКА объявил о переходе Бистровича в турецкий клуб "Касымпаша" 1
"Урал" обыграл "Краснодар-2" в товарищеском матче
Каррера: я никогда не забывал Россию и "Спартак" 1
Итальянский журналист: "Фиорентина" следила за Кокориным с начала декабря. Он очень подходит клубу
Виллаш-Боаш прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину"
"Лацио" подписал контракт с 17-летним футболистом, игравшим только на дворовом уровне 1
Бабаев: Алексей Березуцкий брал паузу, чтобы понять, что ему ближе
Легионеры "Тамбова" обратились в ФИФА в связи с долгами по зарплате 1
Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА
Черданцев: Кокорин не соответствует уровню Серии А 6
Манчини: Кокорин обладал необходимым уровнем, чтобы играть за любой клуб мира, в том числе за "Реал" 4
"Реал" сообщил о заражении Зидана коронавирусом
"Эту грязь обсуждайте с авторами!" Титов отреагировал на обвинения экс-директора ЦСКА в договорном матче
"Приодев доспехи моральные". Чепчугов назвал Навального народным лидером 16
Оганесян покинул "Тамбов", не успев официально занять пост президента клуба 3
"Марио, похоже, не выспался". ЦСКА показал видео неуклюжей тренировки Фернандеса
Уткин - о переходе Кокорина в "Фиорентину": я очень счастлив. Но не за него, а за себя 1
Экс-директор ЦСКА рассказал, как "Спартак" предлагал "армейцам" договорной матч в 1998 году 17
Каррера: сейчас я дома в Бергамо с семьей. К сожалению, пока я не могу заниматься своей работой
Быстров - о переходе Кокорина в "Фиорентину": он молодец, не испугался 2
Актер и болельщик "Спартака" Маклаков: абсолютно наплевать на судьбу Кокорина и "Фиорентины" 4
Шварц: у меня было несколько телефонных разговоров с Черчесовым 2
Борис Игнатьев - о трансфере Кокорина в "Фиорентину": если все получится, это будет большое событие для нашего футбола 1
Шварц: уважаю решение Тедеско об уходе из "Спартака" 1
Итальянский журналист: Кокорину есть смысл переходить в "Фиорентину" прямо сейчас 1
Йиранек - о трансфере Кокорина: в крупных городах Италии есть ночные клубы и нет запретов на вино 2
Генич: у "Спартака" была идея фикс - вернуть вложенное в Кокорина 10
Спортдиректор "Тамбова" Худяков: информация о снятии клуба с чемпионата - неправда
Капелло: у Кокорина есть необходимые качества, но он сбился с пути. Не могу ничего сказать о его характере 7
Все новости
-