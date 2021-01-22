- Скрывать не стану, в день, когда я узнал, что Шамиль уйдет из "Спартака", мы созвонились. Я сказал: "Шамиль, давай домой". Он подумал-подумал и решил вернуться. Сейчас даже его нештатный статус нас устраивает, - цитирует Мурзагулова Sport24.
Экс-генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов перешел на аналогичную должность в московский "Спартак" в июле 2020 года. 8 декабря 2020 года официальный сайт красно-белых сообщил, что Газизов покидает клуб.
Мурзагулов: Газизов подумал и решил вернуться в "Уфу". Нас устраивает даже его нештатный статус
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал о фактическом возвращении в клуб экс-генерального директора Шамиля Газизова.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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