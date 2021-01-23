— После моего ухода мы с Гончаренко не разговаривали. Звонил ли он? Возможно, просто не дозвонился, — цитирует Овчинникова "Матч ТВ".
Овчинников был тренером московского ЦСКА с 2014 года. В конце 2020 года Овчинников покинул команду после истечения своего контракта.
Овчинников: после ухода мы с Гончаренко не разговаривали. Звонил ли он? Возможно, просто не дозвонился
Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, что не общался с наставником команды Виктором Гончаренко после своего ухода.
ФОТО: "СЭ"
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