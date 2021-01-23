Барриос заявил, что не считает себя лучшим игроком на этой позиции. Он также отметил, что в России много талантливых опорных полузащитников.
"Не считаю себя лучшим на этой позиции. Просто неплохо справляюсь со своей ролью на поле. Но при этом мне очень нравится, как ведет себя на нем спартаковец Крал или Крыховяк из "Локомотива". С ними всегда интересно встречаться в игре. Это учит тебя самого быть лучше. Но вообще в России на моей позиции немало талантливых игроков", - сказал Барриос.
Отметим, что Барриос выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ 27-летний колумбиец провел 16 матчей и сделал один голевой пас.
Источник: Матч ТВ
Барриос: в России много талантливых опорников. Очень нравятся Крал и Крыховяк
Хавбек "Зенита" Вильмар Барриос высказался о том, считает ли он себя лучшим опорным полузащитником в РПЛ.
Фото: "Зенит"
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