"Самое важное - что смогли сыграть эти игры, потому что достаточно большая группа футболистов по разным причинам отсутствует. Была небольшая, совсем незначительная ротация: пришлось Погорелову сыграть и в первом матче, и во втором. Думаю, что это в радость - играть за основную команду. Думаю, это только в плюс.
Попросили соперников, чтобы матчи состояли из двух таймов по сорок, а не по сорок пять минут. В принципе, довольны тем, что закончили первый этап наших сборов. Завтра будет одна восстановительная тренировка, после чего будем готовиться к нашему заключительному контрольному матчу с "Уралом", - заявил Семак.
Напомним, сегодня "Зенит" провел два контрольных матча на первых зимних сборах в ОАЭ. Утром петербуржцы разгромили "Пахтакор" (3:0). Голы в матче забили Андрей Мостовой, он отличился дважды, и Станислав Крапухин.
Вторая игра у "сине-бело-голубых" была против солигорского "Шахтера". Чемпион Белоруссии был обыгран со счетом 2:0, забитыми мячами отличились Далер Кузяев и Сердар Азмун.
27 января "Зенит" сыграет товарищеский матч против екатеринбургского "Урала". Это будет последняя игра на первом тренировочном сборе.
"Зенит" занимает первое место в таблице РПЛ, набрав в 19-ти матчах 41 очко.
Первая игра после возобновления сезона петербуржцы проведут в рамках 1/8 финала Кубка России. Соперником станет тульский "Арсенал". Матч пройдет 20-21 февраля.
Источник: пресс-служба ФК "Зенит"
Семак: довольны тем, что закончили первый этап сборов "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал два сегодняшних товарищеских матча на сборах команды в ОАЭ.
Фото: ФК "Зенит"
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