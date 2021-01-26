По информации источника, в ближайшее время договор будет подписан и с хавбеком Михаилом Костюковым.
Напомним, что ранее оба футболиста выступали за "Тамбов" и находились в казанском клубе на просмотре.
"Рубин" по итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги занимает 9-е место, набрав за 19 матчей 28 очков.
Источник: Sport24
Источник: "Рубин" подписал контракт с Грицаенко после просмотра
"Рубин" подписал контракт с защитником Алексеем Грицаенко.
Фото: ФК "Тамбов"
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